في الصورة امانويل ماكرون

طرد يحمل “إصبعا مقط.وعا” يصل إلى مقر إقامة ماكرون

2023-07-13 / 09:45
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هبة بريس - وكالات

نقلت صحيفة “Valeurs actuelles” الفرنسية عن مصدر أمني قوله إنه تم إرسال إصبع مقطوع بالبريد إلى قصر الإليزيه المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت المصدر، إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإليزيه استلمت “الطرد” في الفترة ما بين 9 و 10 يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم “الباستيل” في 14 يوليو.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن “الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة”، مشيرا إلى أنه “تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل”.

وأكد المصدر أنه “تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتور، مشيرا إلى أن هذا الأمر “أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة”.

وقد رفض قصر الإليزيه، التعليق على الحادثة.

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  3. ﴿أَم حَسِبَ الَّذينَ اجتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجعَلَهُم كَالَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحياهُم وَمَماتُهُم ساءَ ما يَحكُمونَ﴾ [الجاثية: 21]

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