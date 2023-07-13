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الاتجار في البشر يجر شخصين للاعتقال بالعيون

2023-07-13 / 09:35
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأربعاء 12 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و41 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغلانه عن حجز سيارة وزورقين مطاطيين.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة معطيات الأمن الوطني، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي العيون والداخلة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة عير المشروعة وترويج المخدرات وجرائم مالية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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