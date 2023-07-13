وزعت 40 سنة على المتهمين.. محكمة البيضاء تطوي ملف التهامي بناني

هبة بريس - البيضاء

بعد جلسات ماراطونية، طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، ملف الشاب التهامي بناني.

وقضت المحكمة، بإدانة الشابين المتهمين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم القتل العمد وإخفاء الجثة وتعاطي المخدرات.

وأكد ممثل النيابة العامة على أن “جريمة قتل بناني تبقى ثابتة”، مشيرا إلى “العثور على الرأس مفصولة عن الجسد، إلى جانب وجود كدمات على مستوى الجسم”، وطالبا بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين.

وبهذا يكون ملف التهامي بناني قد طوي بعدما أثار جدلا كبيرا وعرف متابعة كبيرة وتعاطفا من قبل الرأي العام.

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