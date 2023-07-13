طقس الخميس.. حرارة مرتفعة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، استمرار الطقس الحار أو حار جدا بداخل كل من سوس والأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية و المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

وسيلاحظ بروز رعد مصحوب بقطرات مطرية فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، فضلا عن ظهور كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، قرب السواحل الأطلسية والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب تناثر حبات من الغبار أو الرمال بالأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب، وبالسواحل الوسطى وبالأطلس الكبير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 28 و 34 درجة بكل من أقصى الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وما بين 23 و 28 درجة بالسهول الداخلية الوسطى وبالمنطقة الشرقية وبباقي مناطق الجنوب الشرقي وبالواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 17 و 25 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا أو ستتغير بعض الشيء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائجا مابين آسفي والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الداخلة.

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