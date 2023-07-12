الطالبي العلمي و الورد طارق .. لقاء ثنائي لتعزيز العلاقات

هبة بريس

شكل تعزيز العلاقات المغربية البريطانية محور اجتماع انعقد، الأربعاء بلندن، بين رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد دو ويمبلدون.

ورحب المسؤولان خلال هذا اللقاء بعلاقات الصداقة التاريخية بين المغرب والمملكة المتحدة وبالوضع الحالي للعلاقات الثنائية التي تعرف زخما ملحوظا.

وناقش الطرفان، اللذان أكدا على دور البرلمانات في تعزيز الديمقراطية والسلام والأمن، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المؤسسات التشريعية في البلدين.

وكان هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم الحجوي، فرصة لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم رئيس مجلس النواب بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة في الفترة من 11 إلى 13 يوليوز، التقى خلالها على وجه الخصوص برئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، والأمين العام للجمعية البرلمانية للكومنويلث، ستيفن تويغ.

وتوخت هذه الاجتماعات تعزيز التنسيق داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتكثيف تبادل الخبرات على المستويين السياسي والإداري، والتعريف بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب وعرض التجربة المؤسساتية للمملكة.

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