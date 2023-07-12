بوزنيقة تحتضن الدورة السابعة لمعرض العقار “سكن اكسبو”

هبة بريس

تنعقد الدورة السابعة لمعرض العقار “سكن اكسبو” خلال الفترة ما بين 27 و 30 يوليوز بمدينة بوزنيقة. وسيعرف المعرض، الذي يمتد على مساحة بـ 5000 متر مربع، مشاركة أكثر من 70 عارضا من المنعشين العقاريين وشركات العقار ومؤسسات التمويل، الابناك وشركات القروض، بالإضافة إلى شركات التأمين وعدد من المؤسسات، عمومية وخاصة، الفاعلة في القطاع العقاري.

ويسعى المعرض في دورته السابعة، إلى تعزيز علاقات العملاء مع المؤسسات، وهو كذلك فرصة للاطلاع على أخر العروض المتوفرة، وسيكون المعرض مناسبة أيضا لتقديم وعرض المستجدات في القطاع، سواء فيما يتعلق بالتمويلات العقارية والمواكبة والاستشارة بما يستجيب لتطلعات العملاء والزائرين وانتظاراتهم.

ويعتبر معرض العقار “سكن اكسبو” أول معرض عقاري بالمغرب، تحتضنه مدينة بوزنيقة منذ 7 سنوات. ويعرف مشاركة مختلف الفاعلين في قطاع العقار.

خلال الدورة السابقة شارك فيه أكثر من 70 عارضا من شركات العقار والأبناك وشركات التأمين ومؤسسات عمومية وخاصة

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