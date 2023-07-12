مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر من أعلى نفق بطنجة
هبة بريس _ مكتب طنجة
تسبب مختل عقلي في مصرع سائق سيارة، مساء اليوم الأربعاء ، إثر القائه حجرا كبير على سائق سيارة من أعلى نفق “مسنانة” بمدينة طنجة .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد القى المختل العقلي حجرا كبيرا من اعلى نفق منطقة مسنانة مخترقا زجاج السيارة حيث سقط فوق رأس السائق الذي لقي مصرعه على الفور متأثرا بقوة الضربة التي أحدثت له نزيفا داخليا حادا .
الواقعة استنفرت المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان حيث باشرت تحقيقاتها بأوامر من النيابة العامة قصد تحديد ظروف وملاسبات هذه الواقعة المأساوية .
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المجموع 6 آراء
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15 تعليقات
البلاد في الخسارة ليس هناك ربان في الطائرة؟
كان ضريح بويا عمر بالسراغنة داير خير كبير!
ومن المسؤول الان ؟؟؟؟ ……مختل عقلي مسؤولية الدولة …..
اللهم ارحمه واغفر له..
المختلون العقليون أصبحوا يشكلوا خطرا حقيقيا على الناس ..
على الدولة أن تضع لهم مركزا للعناية والعلاج ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
يجب نقله لمركز الحسن الثاني للأمراض العقلية..
اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
على السلطات المحلية أن تقوم بحملة لجمع المحتلين ووضعهم في مركز إيواء..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحمه وارحم أموات المسلمين اجمعين..
اللهم صبر ذويه ..
إنا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ..
يجب وضع حراسة تابتة على قناطر الطرقات السيار من اجل القضاء على المجرمين الذين يرمون السيارات بالحجارة قصد السرقة من ما يعرض حياة الساىقين والركاب الى الخطر