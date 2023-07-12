إطلاق أول منصة إخبارية تشاركية حول الماء بالمغرب

هبة بريس

قامت وزارة التجهيز والماء بإطلاق www.MaaDialna.ma ، وهي أول منصة إخبارية تشاركية حول الماء في المغرب، وذلك بهدف تعزيز حق المواطن في الولوج إلى المعلومة.

وذكر بلاغ للوزارة أنه خلال تقديم المنصة، أشار نزار بركة، وزير التجهيز والماء إلى أنه “تلبيةً للتوجيهات الملكية السامية، ستسلط MaaDialna.ma الضوء على التزامات جميع فاعلي قطاع الماء في المغرب.

وبحسب المصدر ذاته فقد دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تعبئة الجميع من “حكومة ومؤسسات ومواطنين” لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع المائي بالمغرب. وأشار البلاغ إلى أن هذه التعبئة على قيد التنفيذ، حيث تم تحقيق مجموعة من الإنجازات والانخراط في العديد من المشاريع والمبادرات على جميع المستويات وعلى كافة الأقاليم. ،

ونقل البلاغ عن السيد بركة قوله “يجب أن نتواصل بشأن الإجراءات العامة والخاصة، على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، من أجل الإسهام في إدارة استباقية للحالة المائية في المغرب، إضافة إلى إعلام وتحسيس المواطنات والمواطنين بجهود جميع مكونات المجتمع في مواجهة هذا التحدي الكبير”.

وأوضح المصدر ذاته أن MaaDialna.ma هي منصة اخبارية لتقديم معلومات للمواطنات والمواطنين حول الإجراءات والمبادرات المتخذة لتأمين إمدادات الماء للساكنة، وهي أيضا منصة تعاونية تتيح لجميع فاعلي قطاع الماء (العام والخاص والجمعيات ) تبادل المعلومات والتواصل بشأن جميع أعمالهم.

وأضاف أنها أيضا منصة تشاركية تتيح للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والمقاولات والباحثين والخبراء تقديم مشاريع وأفكار تتعلق بتحسين الوضع المائي للمملكة.

وأوضح الوزير أن “MaaDialna.ma هي منصة رقمية متعددة الوسائط مفتوحة للجميع، وتهدف إلى أن تكون المنصة المرجعية للمعلومات حول الماء في المغرب”.

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