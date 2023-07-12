الدوزي يروج لجديده الغنائي “الحب صعيب”

2023-07-12 / 22:11
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسم الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي “تيزر” أغنيته الجديدة التي اختار لها عنوان “الحب صعيب”.

ونشر الدوزي الصورة الترويجية عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام معلقا عليها :” الحب صعيب..شكون لي متفق معايا كتبو الجواب ديالكم فكومونتير والجواب ديالي انا ، غادي تكتاشفوه يوم الجمعة”.

و جدير بالذكر أن الفنان المغربي أعلن في وقت سابق عبر ذات المنصة أنه سيشارك بمهرجان قرطاج قائلا :” دائما في إطار جولتنا بتونس الحبيبة، أضرب لكم موعدا هذه المرة بمسرح السيلوم بالقصرين وذلك يوم واحد وعشرين من هذا الشهر بمهرجان القصرين الدولي”.

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‫5 تعليقات

  3. الموسيقى حرام ⛔️
    الدليل قال رسول الله ﷺ ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ
    الحديث في صحيح البخاري

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