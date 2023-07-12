سكتة قلبية تنهي حياة قاضي سابق بشاطئ ضواحي طنجة

2023-07-12 / 21:43
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هبة بريس – مكتب طنجة

أنهت سكتة قلبية حياة ، شخص في عقده السابع ، أمس الثلاثاء بشاطئ بريش ضواحي مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فان الأمر يتعلق بقاضي متقاعد كان يشغل منصب مستشار بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حيث سقط مغشيا عليه أثناء رحلة استجمام بالشاطئ المذكور ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وقد تم نقل جثة المعني بالامر الى مستودع الاموات الدوق دي طوفار قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة المباشرة تحت اشراف النيابة العامة المختصة، في وقت باشرت فيه مصالح الدرك الملكي اجراءاتها المسطرية بخصوص الواقعة .

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