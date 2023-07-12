طرامواي الدار البيضاء .. تجارب لقاطرات الخطين الثالث والرابع

هبة بريس _ الدار البيضاء

انطلقت أولى تجارب قاطرات الطرامواي المخصصة لخدمة الخطين الثالث والرابع بالدار البيضاء، في مقطع من الخط الثالث، يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023، في إطار التدابير التقنية الضرورية لضمان مستوى خدمة مثالي وأداء أمثل لقاطرات الطرامواي الجديدة التي ستنطلق ابتداء من 2024.

وتجولت قاطرة من الأسطول الجديد للطرامواي في مقطع مدعم بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الثالث، بين مركز الصيانة بالمحطات ومحطة حي الوحدة النهاية، على مسافة تقارب حوالي 1 كيلومتر، وسيصل تدريجيا إلى محطة إدريس الحارثي.

وتشمل هذه الاختبارات 40 قاطرة طرامواي، وتعتبر خطوة مهمة في الملاءمة مع السكك الحديدية وتركيبات الطاقة والأنظمة الأخرى.

وذكر بلاغ “Casa transport” أنه يجب التأكيد على ضرورة توخي الحذر الشديد واحترام قواعد السلامة على الطرقات، وعدم القيادة أو المشي فوق المنصة المخصصة للطرامواي، مع احترام أولويته في المدارات.

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