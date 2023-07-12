“برشلونة” يضم المهاجم روكي “موهبة البرازيل الجديدة”

هبة بريس _ وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، قادما من أتليتيكو باراناينسي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني إن روكي سينضمّ للبلاوغرانا موسم 2024-2025 بعقد يمتد حتى عام 2031 وبشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة التي قدّرتها تقارير إعلامية بثلاثين مليون يورو، إضافة إلى واحدٍ وثلاثين مليونا على شكل مكافآت.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، 22 هدفا لصالح باراناينسي في 66 مباراة ليساعد الفريق على بلوغ نهائي كأس ليبرتادوريس الموسم الماضي.

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