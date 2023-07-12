تتويج مراد العشابي بالنجمة الذهبية كأحسن فنان ساخر

2023-07-12 / 20:18
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نجلاء مزيان: هبة بريس

خطف الإعلامي والممثل المغربي مراد العشابي، جائزة النجمة الذهبية كأحسن فنان ساخر لسنة 2023 في المهرجان الدولي“ أر ديكافتون” بمدينة أكادير ، بعد تميزه في عدد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات الكوميدية الساخرة.

الحفل نشطه عدد من نجوم الغناء والتمثيل الذين توجوا بدورهم بعدد من الجوائز كالفنانة ابتسام تسكت، الممثلة كريمة غيث، و نجم الراي الشاب يونس.

هذا وقد شارك العشابي، متتبعيه بحساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صور توثق لحظة تتويجه، معلقا عليها : “النجمة الذهبية لأحسن فنان ساخر، تدخل خزانة جوائزي شكرا لكم جميعا”.

وجاء هذا التتويج ، بعد مسار حافل بالتجارب الفنية المميزة، عبر تقديم برامج “طولك شو” وبرامج الكاميرا الخفية، التي عرفت نسبة متابعة قياسية زادت من انتشاره و شهرته ، كبرنامج “فاصل و نواصل”، الذي عرض على شاشة ” إم بي سي” وعرف نجاحا وتفاعلا من طرف المشاهدين.

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