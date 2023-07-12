“الخزينة العامة” تعلن ارتفاع المداخيل الجمركية

هبة بريس _ اقتصاد

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت إلى أزيد من 40,56 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، بانخفاض قدره 2,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية، التي تضم الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 34 مليون درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 161 مليون درهم قبل سنة.

وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 6,99 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,1 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2022.

ومن جانبه، استقر صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند ما يناهز 25,85 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، بانخفاض نسبته 4 في المائة.

ومن جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 3,2 في المائة لتصل إلى 7,72 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 19 مليون درهم عند متم يونيو 2023.

وبلغ صافي المداخيل الجمركية 40,597 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 41,844 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند نهاية يونيو 2022.

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