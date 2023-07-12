سان جيرمان الفرنسي يضم الإيطالي ” شير ندور”

2023-07-12 / 19:33
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب الإيطالي الشاب شير ندور لمدّة 5 سنوات.

وقال النادي الباريسي في بيان نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي: إن اللاعب ذا الـ18 عامًا سيرتدي القميص رقم 27.

ويعد ندور سادس صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد السلوفاكي ميلان شكرينيار، والفرنسي لوكا هرنانديز، والإسباني ماركو أسينسيو، والأوروغوياني مانويل أوغارتي، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن.

شير ندور مسيرته مع بريشيا الإيطالي في عام 2009 ثم انتقل الى أتالانتا في عام 2013 ومنه الى بنفيكا البرتغالي في عام 2020 حيث وقع على أول عقد احترافي، ولعب أولا في الفريق الرديف، ثم خاض في آذار/ مارس الماضي مباراته الأولى مع الفريق الأول ضد فيتوريا دي غيمارايش وتوج معه الموسم المنصرم بلقب الدوري البرتغالي.

كما ساهم في تتويج بنفيكا العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب مسجلا هدفًا في النهائي.

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