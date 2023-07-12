تسمم 60 مواطنا ب “بسيدي بنور” يصل البرلمان

هبة بريس _ الرباط

دخل رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، على خط تسمم عشرات المواطنين والمواطنات بإقليم سيدي بنور.

وقال حموني في سؤال كتابي إن حوالي 60 مواطنة ومواطناً من أعمار مختلفة، ينحدرون من بعض الدواوير التابعة لجماعتي بني هلال وأولاد سيدي بوحيا، بإقليم سيدي بنور، تعرضوا يوم السبت 08 يوليوز 2023، لتسمم غذائي، حيث توافدوا، على المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، لتلقي العلاجات اللازمة، بعد ظهور أعراض التسمم الغذائي الحاد عليهم، والمتمثلة خصوصاً في التقيؤ وارتفاع درجة حرارة الجسم والإسهال.

وأوضح أن المعطيات المتوفرة تشير إلى استهلاك المعنيين لفواكه موسمية تم اقتناؤها من السوق الأسبوعي جمعة بني هلال يوم الجمعة 07 يوليوز 2023.

وأكد حموني أن هذه الواقعة تسائل مدى مراقبة واحترام معايير الجودة والوقاية والسلامة الصحية للمواد والمنتجات الغذائية المعروضة للبيع لفائدة للمواطنات والمواطنين، على اختلاف أنواعها وأصنافها، والتي تروج في مختلف الأسواق ببلادنا.

ودعا وزير الفلاحة إلى التحقق من هذه المعطيات، من خلال فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات التسمم الغذائي الذي عرفه إقليم سيدي بنور، واتخاذ تدابير استعجالية لحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين لتفادي حدوث حالات تسمم جماعي مماثلة.

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