منظمة الايسيسكو تدرج رسميا القفطان تراث مغربي غير مادي

هبة بريس _ القسم الفني

أكد مصدر من داخل منظمة الاسيسكو أن المنظمة حسمت بشكل رسمي في أن القفطان تراث مغربي غير مادي.

حسم المنظمة الاقليمية جاء بعد أن قدم المغرب عبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل لعناصر التراث غير مادي في قائمة تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، من خلال لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة للإيسيسكو، والتي قامت بتسجيل 26 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا جديدا كتراث مغربي خالص على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية للتراث المادي وغير المادي، بما في ذلك القفطان المغربي.

منظمة الايسيسكو والتي تضم في عضويتها دول منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك الجزائر، مما يعني أن الجزائر أقرت بأن القفطان مغربي حسب ذات المصدر.

وإضافة إلى فنون ومهارات القفطان المغربي، فقد تم تسجيل عناصر أخرى العناصر الثقافية كتراث مغربي لدى منظمة الإيسيسكو في المهارات والعادات المرتبطة بالكسكس المغربي، وفن الملحون المغربي، ومعارف وممارسات المحظرة، والخيمة الصحراوية، والخط المغربي، وفنون الطبخ المغربي، وفن الدقة المراكشية، وتقنية ومعارف لخطارة الراشيدية، وموسم آسا وموسم مولاي عبدالله امغار. وغير ذلك من عناصر تراثية

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