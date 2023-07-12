عدو : بلوغ هدف 200 طائرة سيرفع وتيرة التوظيف في لارام

2023-07-12 / 18:40
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هبة بريس _ الرباط

كشف الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، إن الشركة ستدعم مواردها البشرية، بالموازاة مع تحقيق هدف مضاعفة أسطولها بأربع مرات.

وقال حميد عدو، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى أنه سيتم إطلاق طلبات عروض من أجل تحقيق ذلك الهدف، مشيرا إلى أنه يمكن تأمين بعض الطائرات عبر الكراء الطويل الأمد Leasing، بالموازاة مع الشراء، مؤكدا على أنه الشركة قامت في الفترة الأخيرة بضمان شراء عشرة طائرات.

وأكد عدو أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى القصيرة إلى غاية 2026، قبل تسريع العملية في مرحلة ثانية متوسط المدى، اعتبارا من 2027 و2028، حيث يراد فتح 73 خطا في أوروبا و12 في إفريرقيا و13 في القارة الأمريكية و10 في آسيا والشرق الأوسط. وشدد على أن عملية تسريع الخطة الجديدة، ترتهن بالحصول على الطائرات الجديدة.

وتم الإعلان أمس الثلاثاء، عن توقيع عقد برنامج بين الدولة والخطوط الملكية المغربية، حيث تم الالتزام برفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، ومضاعفة الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل، من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة.

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