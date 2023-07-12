استئنافية أكادير تؤجل قضية اغتصاب طفلة طاطا

2023-07-12 / 18:31
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هبة بريس _ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين باغتصاب طفلة طاطا إلى 4 أكتوبر القادم.

واستمعت المحكمة إلى دفوعات محامي الطفلة المغتصبة الذين طالبوا بإضافة تهمة الاتجار بالبشر في مواجهة المتهمين.

ويتابع في الملف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، مع خمسة متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها، اعتقل أربعة منهم بينما لا يزال متهم سادس في حالة فرار.

وتعرضت الطفلة فاطمة الزهراء لاغتصاب حين كان عمرها 15 عاما في العام 2021 في قرية نواحي مدينة طاطا، “تسبب في وضعها رضيعة”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير حكمت على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط رغم إدانتهم بتهمة هتك عرض قاصر دون عنف في دجنبر 2021 وهو الحكم الابتدائي الذي اثار موجة غضب واسعة

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