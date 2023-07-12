التواطؤ القائم بين البوليساريو والجماعات الارهابية يلقي بثقله على منطقة الساحل والصحراء

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

كشف تقرير ألماني حول الجماعات الإرهابية في إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء باعتبارها تربة حاضنة للهجمات في أوروبا ، عن علاقتها بجبهة البوليساريو الانفصالية،حيث أن الفكر المتطرف مثل”داعش”وتنظيم القاعدة أضحى يتمتع بحياة سهلة في مخيمات تندوف والمنطقة ككل، كما أشار التقرير الى أن الجماعات الارهابية أصبحت تلجأ لتوظيف مخيمات اللاجئين لتكثيف تواجدها وتجنيد أفرادها ، وبالتالي توظيف النزاعات من أجل بروباغاندا عبر الانترنيت يصل مداها الى أوربا ومن بينها المانيا .

التقرير الالماني حول تنامي دور الجماعات الارهابية بمنطقة الساحل والصحراء ، تطرق في مغزاه الى تواطؤ جبهة البوليساريو الانفصالية مع منظمات إرهابية دولية، وهو الأمر الذي أضحى يشكل تهديدا خطيرا على منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، بتحول مخيمات تندوف الى مرتع لعصابات التهريب والإجرام، ونقطة محورية لتهريب الأسلحة والمخدرات،وحاضن للفكر المتطرف .

وبالعودة الى بعض الأحداث التي تؤكد علاقة جبهة البوليساريو الانفصالية بجماعات ارهابية على رأسها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام المعروف اختصارا بداعش ، نجد حدث مغادرة أبو الوليد الصحراوي، واسمه الحقيقي لحبيب ولد عبدي ولد سعيد ولد البشير، أحد الناشطين الأوائل في صفوف جبهة البوليساريو، مخيمات تندوف إلى مالي في العام 2010، مع بعض رفاقه قصد الانضمام إلى كتيبة “طارق بن زياد” ذات الصلة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، ليصبح فيما بعد أمير مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى .

وقد أصبح أبو وليد الصحراوي، أحد أقوى القادة الارهابيين في منطقة الساحل والصحراء وأكثر الجهاديين المطلوبين في غرب إفريقيا، حيث نفذ أبوالوليد الصحراء سنة 2017 أول مذبحة كبرى له كزعيم ل”داعش”، من خلال مهاجمة دورية نيجيرية مرفوقة بالقوات الخاصة الأمريكية في تونغو تونغو بالنيجر، والتي أدت الى مقتل 5 نيجيريين و4 أمريكيين ، قبل أن يتم الاعلان عن مقتله بضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة فرنسية في غشت من سنة 2021 .

إن خطورة الوضع في الصحراء المغربية ليس مرتبطا فقط بطموحات الأجندة الانفصالية التي تتبناها جبهة البوليساريو بدعم وتمويل من النظام الجزائري الذي يبحث عن تصدير الأزمة نحو المغرب، بل يكمن في تلاقي أطروحة البوليساريو مع استراتيجيات الجماعات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء ، الأمر الذي أضحى يستدعي تصنيف جبهة البوليساريو كجماعة ارهابية .

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