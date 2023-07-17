العصبة الاحترافية تتجه لإعلان 2 شتنبر موعدا لانطلاق الموسم الكروي الجديد

هبة بريس ـ رياضة

ما يزال موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول و الثاني غير معلن بشكل رسمي من طرف الجهات الوصية.

و شرعت بعض الفرق في إعداد برنامجها التدريبي للاستعداد للموسم الجديد بعد عطلة قصيرة أمضاها اللاعبون، فيما فضلت أندية أخرى التريث للشروع في تداريب ما قبل الموسم.

و في ظل كل هذا، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن العصبة الاحترافية لكرة القدم تتجه لإعلان الثاني من شهر شتنبر موعدا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2023/2024.

و ستكون أجندة البطولة الموسم المقبل مزدحمة بشكل مكثف في ظل تزامنها و كأس إفريقيا للمنتخبات الوطنية و كذا دوري السوبر الإفريقي الذي ستشارك فيه الوداد، فضلا على المشاركات القارية لكل من الجيش الملكي و الوداد في عصبة الأبطال و الفتح و نهضة بركان في كأس الكاف.

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