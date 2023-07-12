إقبال قياسي من المغاربة على تأشيرات مصر رغم اشتراط الموافقة الأمنية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طابور طويل من المواطنين، ذكورا و نساءا، شيبا و شبابا، من مختلف الفئات الاجتماعية، يصطفون أمام بوابة السفارة المصرية في الرباط ينتظرون دورهم.

هذا المشهد يتكرر بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة، حيث أن هناك إقبالا قياسيا و غير مسبوق من المغاربة على التقدم للحصول على “فيزا مصر” رغم اشتراط الموافقة الأمنية.

و يتعين على طالب التأشيرة المصرية القدوم للسفارة المتواجدة بالرباط من الاثنين للخميس بإستثناء يوم الجمعة المخصص للجالية المصرية، و تقديم الطلب يكون دون موعد عكس فيزا شنغن، حيث أن عدم اشتراط الحصول على موعد مسبق ساهم في ارتفاع عدد الطلبات المقدمة بشكل غير معهود.

و يتكون الملف من خمس وثائق و هي مطبوع الاستمارة الذي يمكن سحبه من مقر السفارة، و صورتين اثنتين و صورة لجواز السفر ساري الصلاحية و كشف الحساب البنكي لآخر شهرين اثنين و شهادة عمل للموظفين و المستخدمين و كذلك 730 درهم رسوم التأشيرة صالحة لثلاث أشهر.

و في حالة كان صاحب الطلب يتوفر على تأشيرة شنغن أو أمريكا فيتم طبع تأشيرة مصر في جوازه حالا بالنسبة لأغلب الحالات أو في أقصى الأحوال 24 ساعة بعد تقديم الملف، بينما باقي الملفات يتم استقبال الطلبات و انتظار رد وزارة الداخلية المصرية أو ما يسمى “الموافقة الأمنية”.

هاته الموافقة الأمنية يتم استصدارها بين 3 أيام و 3 أسابيع في أقصى الأحوال، حيث و بمجرد توصل السفارة المصرية بالرباط بالموافقة الأمنية على مقدم طلب التأشيرة يتم الاتصال به هاتفيا و إخباره بموعد استلام تأشيرته و سحبها من مقر السفارة في الفترات الزوالية.

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