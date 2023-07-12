التعليم الخصوصي محور لقاء بين بنموسى والهيئات الممثلة للقطاع

2023-07-12 / 13:46
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هبة بريس

شكل تدارس قضايا التعليم الخصوصي محور لقاء جمع، اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي.

وأكد بنموسى، في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، أن الاجتماع مع قطاع التعليم الخصوصي ناقش حصيلة اللجنة الموضوعاتية وحصيلة السنة الدراسية، وكذا تهييئ الدخول المدرسي المقبل.

وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع وضع عقد يجمع المؤسسات التعليمية بالأسر، مشيرا إلى أنه سيتم الاشتغال على صيغته النهائية.

وسجل بنموسى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مؤكدا أن هناك إرادة مشتركة لمواصلة العمل في أجواء تطبعها “الجدية”.

من جهته، قال رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد الحنصالي، في تصريح مماثل، إن لقاء اليوم تشاوري ويندرج في إطار المقاربة التشاركية المتبعة مع الوزارة الوصية، مؤكدا أنه جرى خلال هذا اللقاء أيضا استعراض مجموعة من الإكراهات التي يواجهها القطاع.

وأوضح الحنصالي أن اللجنة الموضوعاتية ستبث في مجموعة من الإشكالات والإكراهات وستجتمع بشكل دوري للنظر في عدد من الملفات الراهنة المتعلقة بالتدبير اليومي للمؤسسات، وكذا في المشاريع المقترحة من طرف الوزارة.

وأضاف أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي والتناوب اللغوي وغيرها من الآفاق التي “نتمنى أن تفتح فضاءات واسعة لخدمة المدرسة بالمغرب” في إطار مقاربة تشاركية، منوها إلى أن التعليم الخصوصي جزء من المدرسة المغربية ومكون أساسي من مكوناتها، “وهدفنا اليوم هو النهوض بالمدرسة وتجويد التَّعَلمات”.

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تعليق واحد

  1. كان على الوزير يستقبل حتى الهيآت التي تمتل الاسر حبت البيرقراطية لا تساند المواطن البسيط.

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