بعد خسارته 650 مليون دولار في الدعاوى مع طليقته…جوني ديب يقترض 10 ملايين دولار

القسم الفني: هبة بريس

حصل الممثل العالمي جوني ديب على قرض من المصرف بقيمة 10 ملايين دولار مقابل رهن عقاري لمنزله الكبير الأشبه بقلعة في لوس أنجليس.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن النجم مجبر على الحصول على القرض لأنه يعاني من ضائقة مالية بعد أن خسر 650 مليون دولار في الدعاوى التي نشأت بينه وبين طليقته آمبر هيرد، إضافة إلى حياة البذخ التي كان يعيشها بسبب مكافحته للمحافظة على مسيرته المهنية حينها.

وجدير بالذكر أن جوني ديب يتواجد في الوقت الحالي في لندن حيث يحيي الحفلات مع فرقة هوليوود فيمبايرز “Hollywood Vampires” الموسيقية.

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