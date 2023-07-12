ميدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب

2023-07-12 / 13:32
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هبة بريس - وكالات

قال ديمتري ميدفيديف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين إن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.

وتعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف، قال ميدفيديف إن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف على تطبيق المراسلة تيليغرام “لم يستطع الغرب الذي استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر… في الواقع، إنه طريق مسدود. الحرب العالمية الثالثة تقترب”.

وأضاف “ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح. العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف”.

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