برشلونة يتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي

2023-07-12 / 13:09
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هبة بريس - وكالات

أعلن برشلونة اليوم الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق للتعاقد مع فيتور روكي من نادي أتليتيكو باراناينسي، حيث من المقرر أن ينضم المهاجم البرازيلي إلى بطل إسبانيا اعتبارا من موسم 2024-2025 بعقد حتى 2031.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن تقارير إعلامية قالت إن برشلونة وافق على دفع 40 مليون يورو (44.07 مليون دولار) إضافة إلى 21 مليون دولار تبعا لبنود أخرى للحصول على خدمات اللاعب الذي يُنظر إليه على أنه خليفة روبرت ليفاندوفسكي الذي سيكمل 35 عاما الشهر المقبل.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما 22 هدفا لصالح باراناينسي في 66 مباراة ليساعد الفريق على بلوغ نهائي كأس ليبرتادوريس الموسم الماضي.

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