مرحبا 2023.. الوكالات الحضرية لجهة الرباط سلا تتعبأ لفائدة مغاربة العالم

2023-07-12 / 12:58
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هبة بريس

قامت الوكالات الحضرية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة باتخاذ مجموعة من التدابير و الإجراءات من أجل ضمان حسن استقبال مغاربة العالم وتسهيل ولوجهم لمختلف الخدمات، وذلك خلال الفترة الممتدة إلى غاية 15 شتنبر 2023

وذكرت الوكالة الحضرية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذه التعبئة التي تندرج في إطار عملية “مرحبا 2023” تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دورية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة .

وأوضح البلاغ أن سيتم وضع شباك خاص بمغاربة العالم بمقرات الوكالات الأربعة للجهة وكذا فروعها، بالإضافة للائحة الوكلاء المكلفين بالمداومة من الساعة 16:30 إلى غاية الساعة 18:00 مساءا، وصباح يوم السبت من 9:00 صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال، وسيتم أيضا إحداث معرض رقمي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج كمنصة مبتكرة تمكنهم من الحصول على كافة المعلومات والولوج لكافة الخدمات الرقمية المتاحة عن طريق الرابط التالي: https://salonvirtuel.aurs.org.ma/ .

كما تعتزم الوكالات الحضرية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة تنظيم أيام أبواب مفتوحة لفائدة مغاربة العالم خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و18 غشت 2023، بمختلف مقراتها وفروعها وكذا على مستوى المعبر الحدودي لمطار الرباط-سلا، وذلك لتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالخدمات المتوفرة، والإجابة على أسئلتهم المتعلقة بفرص الاستثمار بالجهة.

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