الطالبي العلمي يبحث سبل الارتقاء بالتعاون البرلماني المغربي البريطاني

هبة بريس

يقوم رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بزيارة عمل إلى لندن في الفترة من 11 إلى 13 يوليوز، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البرلمانين المغربي والبريطاني إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وبهذه المناسبة، أكد الطالبي العلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل خاص من خلال إنشاء منتدى سنوي بين مجموعات الصداقة البرلمانية المغرب- المملكة المتحدة، والتي ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أجرى الطالبي العلمي مباحثات مع رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، تناولت العلاقات الثنائية، وكذلك “الدور المهم الذي يضطلع به المغرب على المستوى الإقليمي باعتبارها أمة تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي “.

علاوة على ذلك، التقى الطالبي العلمي بأعضاء مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ورئيسها ريتشارد غراهام، وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الدور البناء الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وقال رئيس مجلس النواب، إن هذا الاجتماع، الذي حضره سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم الحجوي، شكل فرصة للإشادة بـ”المقاربة الشاملة والإنسانية للمملكة في إدارة قضية الهجرة”.

فضلا عن ذلك، ذكر طالبي العلمي أن المباحثات المثمرة التي أجراها مع الأمين العام لجمعية الكومنولث البرلمانية، ستيفن تويغ، ركزت على سبل إنشاء قنوات جديدة للتعاون بين المغرب والمنظمة.

وأكد على أن الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين المغرب والمملكة المتحدة وتعزيز التنسيق بينهما سيمكن البلدين من دعم بعضهما البعض بشكل متبادل في المحافل الدولية.

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