فيفي عبده: “مليون في المية أنا معمول لي عمل ما أتحركش من السرير”

هبة بريس - متابعة

كشفت الفنانة فيفي عبده تفاصيل تعرّضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية أخيراً، مؤكدةً أن ما يحدث معها سببه أعمال الدجل والشعوذة، والتي جعلتها لا تتحرك من الفراش.

وقالت فيفي إنها دعت الله أنها إذا شُفيت ستسافر إلى لبنان، للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في حفل انتخاب ملكة جمال الجنوب الذي أُقيم أخيراً. وأضافت: “وأنا داخلة أعمل العملية قلت لربنا لو قمت كويسة لازم أروح حتى على كرسي، فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب وما بقاش العصب يتحرك ورجلي بقيت تقيلة، وربنا يتم شفائي لأن الصحة تاج ولو مال الدنيا معاك لو مفيش صحة يبقى أنت مش معاك حاجة”.

وتابعت: “أكيد مليون في المية معمول ليا عمل ما أتحركش من السرير ولو أعرف مين عامل ليا العمل أقول له أبوس رجلك فكّه ليا حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألقي حاجة حرام”.

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