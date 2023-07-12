نعمان لحلو:”سعد لمجرد من عرف الموسيقى المغربية بالخارج”

نجلاء مزيان : هبة بريس

صرح الفنان المغربي نعمان لحلو في مروره مع سكاي نيوز أن “لمعلم” هو من عرف الموسيقى المغربية بالخارج.

وفي رد على سؤال المذيعة حول من الذي ساهم في انتشار الأغنية المغربية بين كل من أسماء لمنور و سميرة سعيد و سعد لمجرد، قال الأخير: “قلت من قدم أكثر للفن المغربي وليس العربي ولازلت عند جوابي سعد لمجرد ومن بعدو أسماء لمنور”.

وتم تداول تصريح لحلو على نطاق واسع من طرف العديد من النشطاء و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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