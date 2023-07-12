نعمان لحلو:”سعد لمجرد من عرف الموسيقى المغربية بالخارج”

2023-07-12 / 12:33
3
نجلاء مزيان : هبة بريس

صرح الفنان المغربي نعمان لحلو في مروره مع سكاي نيوز أن “لمعلم” هو من عرف الموسيقى المغربية بالخارج.

وفي رد على سؤال المذيعة حول من الذي ساهم في انتشار الأغنية المغربية بين كل من أسماء لمنور و سميرة سعيد و سعد لمجرد، قال الأخير: “قلت من قدم أكثر للفن المغربي وليس العربي ولازلت عند جوابي سعد لمجرد ومن بعدو أسماء لمنور”.

وتم تداول تصريح لحلو على نطاق واسع من طرف العديد من النشطاء و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسمم 60 مواطنا ب “بسيدي بنور” يصل البرلمان

تسمم 60 مواطنا ب “بسيدي بنور” يصل البرلمان

2023-07-12 / 19:18
Photo of عدو : بلوغ هدف 200 طائرة سيرفع وتيرة التوظيف في لارام

عدو : بلوغ هدف 200 طائرة سيرفع وتيرة التوظيف…

2023-07-12 / 18:40
Photo of استئنافية أكادير تؤجل قضية اغتصاب طفلة طاطا

استئنافية أكادير تؤجل قضية اغتصاب طفلة طاطا

2023-07-12 / 18:31
Photo of الدخيسي: مديرية الأمن منخرطة في الارتقاء بالأبحاث والتحريات

الدخيسي: مديرية الأمن منخرطة في الارتقاء بالأبحاث والتحريات

2023-07-12 / 18:17
Photo of مديرية الأمن تطلق برنامجا لتكوين موظفيها حول لغة الإشارة

مديرية الأمن تطلق برنامجا لتكوين موظفيها حول لغة الإشارة

2023-07-12 / 17:27
Photo of إقبال قياسي من المغاربة على تأشيرات مصر رغم اشتراط الموافقة الأمنية

إقبال قياسي من المغاربة على تأشيرات مصر رغم اشتراط…

2023-07-12 / 17:03
Photo of تارودانت : وفاة شخصين في حادثين للسير

تارودانت : وفاة شخصين في حادثين للسير

2023-07-12 / 15:41
Photo of الصديقي: برنامج دعم القطاع الفلاحي سيُمكّن من التحضير الجيد للموسم الفلاحي المقبل

الصديقي: برنامج دعم القطاع الفلاحي سيُمكّن من التحضير الجيد…

2023-07-12 / 15:35
Photo of فصل الصيف …. الحمى وتأثيرها على الاطفال وسبل الوقاية منها

فصل الصيف …. الحمى وتأثيرها على الاطفال وسبل الوقاية…

2023-07-12 / 15:07
Photo of بعد خسارته 650 مليون دولار في الدعاوى مع طليقته…جوني ديب يقترض 10 ملايين دولار

بعد خسارته 650 مليون دولار في الدعاوى مع طليقته…جوني…

2023-07-12 / 14:15

‫3 تعليقات

  1. ليس هو، بل من سبقوه من عبد الهادي بالخياط و ناس الغيوان الدكالي جيل جلالة عزيزة جلال الحياني…

  2. شلا باش عرف المغرب….الله يهديكم و يهدي هاد المغنيين و المغنيات…أما هاد الطريق لي غادين فيها قسما بالله مخداماش ليكم بتاتاً

  3. الله يا ودي الأساتذة احمد البيضاوي عبد الوهاب اكومي عبد الوهاب الدكالي عبد الهادي بالخياط سميرة سعيد نعيمة سميح نسيتهم مند الستينات عيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق