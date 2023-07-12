الرباط.. انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية

2023-07-12 / 11:48
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هبة بريس

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، بمشاركة 21 بلدا إفريقيا مطلا على المحيط الأطلسي، حوالي 15 منها ممثلة على المستوى الوزاري، وذلك بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية المبتكرة.

وبهذه المناسبة، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، مؤكدا أنه “فضلا عن مواكبة عصرنا، ستمكننا هذه المنصة الرقمية من تعزيز رؤيتنا، وستشكل وسيلة لتبادل المعلومات بين الأعضاء وشركاء هذه المبادرة، كما ستكون أداة للترافع والبحث عن شراكات”.

وتشكل هذه المبادرة تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا على التوالي في الرباط ونيويورك عام 2022.

وكان الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد بالرباط في 8 يونيو 2022 قد توج بإصدار إعلان الرباط الأول الذي أكد الالتزام السياسي للدول الإفريقية الأطلسية بتجسيد شراكتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

أما الدورة الثانية لهذا الاجتماع الوزاري التي عقدت في نيويورك في 23 شتنبر 2022 ، فكانت مناسبة لإطلاق برنامج العمل يشكل خارطة طريق لتمكين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من تحقيق أهدافها المشتركة المتمحورة حول ثلاث أولويات استراتيجية وهي: الحوار السياسي والأمني؛ والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة؛ وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.

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