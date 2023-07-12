مبابي: سأبقى في باريس سان جيرمان حتى لو جلست احتياطياً

2023-07-12 / 11:41
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هبة بريس - وكالات

كشفت إذاعة “مونت كارلو” يوم الثلاثاء أن كيليان مبابي رفع راية التحدي في وجه إدارة باريس سان جيرمان وتمسك بقرار البقاء مع الفريق الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مصمم على تنفيذ ذلك حتى لو بقي على مقاعد البدلاء أو في المدرجات.

وأشعل مبابي أزمة في أروقة النادي الباريسي الشهر الماضي عندما كشف أنه لن يمدد عقده بعد انتهائه صيف 2024، بينما رفض ناصر الخليفي رئيس النادي ذلك وقال علناً لكيليان إنه أمام حلين، إما التجديد أو الانتقال في الصيف الحالي لقاء مبلغ مالي، لأنه لن يخسر أحد أفضل لاعبي العالم مجاناً.

وبحسب ما نشرته إذاعة “مونت كارلو” في وقت سابق، فإن مبابي يرغب بإكمال عقده مع النادي للحصول على مكافأة الولاء، إذ إن باريس مطالب بحسب العقد بينه وبين اللاعب بدفع 40 مليون يورو نهاية الشهر الجاري.

وقالت الإذاعة: مبابي مصمم على البقاء في باريس سان جيرمان وتحدي الإدارة من أجل الحصول على مكافأة الولاء، إذ إنه مستعد لفعل ذلك حتى لو جلس على مقاعد البدلاء أو حتى خارج التشكيلة في المدرجات، من أجل الانتقال مجاناً الصيف المقبل.

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