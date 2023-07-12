برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبرز جهود المغرب لتقليص الفقر

هبة بريس

سلط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على جهود المغرب للحد من الفقر، وذلك في تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء.

وأكد البرنامج الأممي الإنمائي أن المملكة توجد ضمن 25 دولة خفضت الفقر إلى النصف خلال 15 عاما، مما يظهر أن كسب هذا التحدي ليس أمرا مستحيلا.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث في جامعة أوكسفورد آخر تحديث للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد، يتضمن تقديرات خاصة بـ110 دول.

ويكشف تحليل الاتجاهات خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2022، والذي يركز على 81 دولة من خلال معطيات قابلة للمقارنة بمرور الزمن، أن 25 دولة تمكنت من تقليص قيم المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد إلى النصف خلال 15 عاما.

يتعلق الأمر، على الخصوص، بكل من المغرب وكمبوديا والصين والكونغو وهندوراس والهند وإندونيسيا وصربيا وفيتنام.

وحسب التقرير، فإن 1.1 مليار شخص من أصل 6.1 مليار (ما يزيد قليلا عن 18 في المائة) يعيشون في وضعية فقر حاد متعدد الأبعاد في 110 دول.

كما أن خمسة من كل ستة أشخاص في فقر يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء (534 مليون) وفي جنوب آسيا (389 مليون).

وحسب المصدر ذاته، فإن حوالي ثلثي جميع الفقراء (730 مليون شخص) يعيشون في بلدان متوسطة الدخل، مما يبرز ضرورة انكباب هذه البلدان على الحد من الفقر العالمي.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من كون البلدان منخفضة الدخل لا تمثل سوى 10 في المائة من السكان المدرجين في المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد، إلا أن 35 في المائة من جميع الفقراء يقطنون في هذه الدول.

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