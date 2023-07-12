القنيطرة.. اعتقال سيدة متورطة في ترويج الأقراص المخدرة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1459 قرص مخدر، من بينها 1200 قرص طبي من نوع “Nordaz” و259 قرص إكستازي مهلوس.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بها في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنها تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

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