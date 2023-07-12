قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية تجر شخصا للاعتقال بطنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويته وتوقيفه.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 471 شريحة هاتفية وطنية و58 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و52 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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