رسميا.. جامعة الكرة تحدد موعد نهائي كأس العرش

2023-07-12 / 10:29
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هبة بريس ـ رياضة 

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المباراة النهائية لنيل كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2021/2022 ستجرى يوم السبت 15 يوليوز 2023.

و في بلاغ نشر بالموقع الرسمي لها، أعلنت جامعة الكرة أنه تقرر إجراء نهائي الكأس الفضية بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم السبت القادم.

و ستجمع المباراة النهائية بين ناديي نهضة بركان و الرجاء الرياضي، حيث تأهل الفريق البرتقالي على حساب الفتح الرياضي في مباراة النصف، بينما النسور ضمنوا مقعدهم بالنهائي في ديربي البيضاء على حساب الجار الودادي.

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