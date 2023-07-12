نشرة إنذارية: موجة حر تصل إلى 48 درجة من الأربعاء إلى الجمعة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 48 درجة من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وبني ملال وشيشاوة وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش وطاطا وتارودانت وأكادير إيدا أو تنان وأسا زاك والسمارة، وداخل أقاليم بوجدور وأوسرد وواد الذهب.

كما يرتقب، وفق النشرة ذاتها، من مستوى يقظة برتقالي، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بكل من أقاليم جرادة ووجدة أنجاد وتاوريرت وكرسيف ومولاي يعقوب وصفرو وفاس وبولمان والحاجب ومكناس وتازة وتاونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخنيفرة وأزيلال وخريبكة وسطات والصويرة واليوسفية والحوز والرشيدية وزاكورة وشتوكة وآيت باها وإنزكان آيت ملول وتزنيت وكلميم وطانطان وسيدي إفني.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بكل من أقاليم تطوان والخميسات وداخل أقاليم الحسيمة والناظور وشفشاون وبركان ودريوش.

ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة، يوم الجمعة المقبل، بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال وشيشاوة واليوسفية وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش وخريبكة وسطات والصويرة وطاطا وتارودانت وأكادير إدا أو تنان وشتوكة وآيت باها وإنزكان آيت ملول وتزنيت وكلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا الزاك والسمارة وزاكورة وداخل أقاليم بوجدور وأوسرد وواد الذهب.

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