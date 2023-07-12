طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، استمرار الطقس الحار أو الحار جدا بداخل سوس والأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستكون السماء أحيانا غائمة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية مصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق، وقليلة إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الاطلس الكبير وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ ظهور بعض الكتل الضبابية على السهول الشمالية والسواحل الوسطى ووالواجهة المتوسطية، فضلا عن تناثر غبار محلي بالجنوب وبالمنطقة الوسطى.

كما يرتقب، أيضا، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب ووسط المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 33 درجة بكل من المنطقة الشرقية، الريف، المناطق المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، الشياظمة، الجنوب-الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية والداخلة وبالجنوب، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج بعد الزوال.

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