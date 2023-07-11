بالفيديو.. ميسي يصل إلى فلوريدا للانتقال إلى إنتر ميامي

هبة بريس

وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم، ليونيل ميسي، إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأظهرت مقاطع فيديو ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

وبدأ المشجعون بالتجمع في الملعب، في وقت مبكر من الصباح، قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل مونديال قطر 2022 على عقد، لمدة عامين ونصف، ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويًا وفقًا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد، الأحد.

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني “يافي ألا ايتيرنيداد” بُثت، الثلاثاء، “نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه. مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد

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