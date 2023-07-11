Fans of Argentina's Lionel Messi wait for his arrival at the DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale, Florida on July 11, 2023, ahead of his debut in the Major League Soccer (MLS) with Inter Miami. - Messi landed in Florida on Tuesday ahead of putting the final touches on his move to US Major League Soccer club Inter Miami, ESPN television footage showed. Inter Miami announced July 7, 2023, it will hold a presentation event called 'The Unveil' on July 16 at its home stadium. Messi said last month that he was moving to the MLS club after allowing his contract at Paris Saint-Germain to run out. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

بالفيديو.. ميسي يصل إلى فلوريدا للانتقال إلى إنتر ميامي

2023-07-11 / 23:13
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هبة بريس

وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم، ليونيل ميسي، إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأظهرت مقاطع فيديو ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

وبدأ المشجعون بالتجمع في الملعب، في وقت مبكر من الصباح، قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل مونديال قطر 2022 على عقد، لمدة عامين ونصف، ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويًا وفقًا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد، الأحد.

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني “يافي ألا ايتيرنيداد” بُثت، الثلاثاء، “نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه. مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد

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