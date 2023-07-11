بعد إدانه حامي الدين بالحبس النافذ… ابن كيران يوجه نداء لقياديي البيجيدي

2023-07-11 / 22:22
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هبة بريس _ الرباط

وجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يومه الثلاثاء 11 يوليوز 2023.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم، بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم و درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.

وتوبع حامي الدين بتهمة “المشاركة في القـ.تل العمد” في قضية اغتيال الطالب بن عيسى آيت الجيد، سنة 1993، بعدما عرفت آخر جلسة في فبراير الماضي، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية.

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‫18 تعليقات

  1. هذا من انواع الضحك على الذقون ان تقع جريمة في 1993 ويصدر الحكم في 2023 يعنى بعد ثلاثين عاما شئ غريب كان من وراءه دون شك طمس القضية اكثر من شئ اخر

    1
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  2. بعدما كان ابن كيران رئيس الحكومة لا أحد يستطيع المساس او الاقتراب الى حامي الدين ..

    2

  8. اللهم إن كان بريئا فخفف عنه ضره وإن كان جانيا فأنزل عليه أقصى العقوبات في الدنيا والآخرة

  10. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هل فعلا حامي الدين كان متورطا في مقتل أيت الجيد..

  14. تهمة القتل والحكم ثلاث سنوات.
    طز…
    على عائلة المقتول استئناف الحكم.
    أين القضاء العادل.

  15. قد ظهر الحق و زهق الباطل،رغم تخفيف الحكم الا ان روح الفقيد ستستريح ۔
    و مادا عن التنفيد ???

  16. ياسلام على بلادي زينة البلدان وقضاءها محكوم جنايات 3 سنوات للقتل العمد ومازال كيتسركل هانية وبوزبال على والو اغبرو لطاسيلت امو الشقف سيييير على الله

  17. مجرم كان يجول و يصول بين قبة البرلمان و وزارات حكومة الاخوان تجار الدين والحمد لله ان الدم المغدور لم يذهب سدى و قالت العدالة كلمتها .

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