بعد إدانه حامي الدين بالحبس النافذ… ابن كيران يوجه نداء لقياديي البيجيدي

2023-07-11 / 22:22
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هبة بريس _ الرباط

وجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يومه الثلاثاء 11 يوليوز 2023.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم، بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم و درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.

وتوبع حامي الدين بتهمة “المشاركة في القـ.تل العمد” في قضية اغتيال الطالب بن عيسى آيت الجيد، سنة 1993، بعدما عرفت آخر جلسة في فبراير الماضي، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية.

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