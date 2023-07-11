View of the city of Bahir Dar, the capital of the Amhara region in northern Ethiopia on June 19, 2021. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)

الخارجية : اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

2023-07-11 / 22:07
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء أنّ مواطناً إسرائيلياً اختُطف في منطقة أمهرة في شمال أثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان إنّها تلقّت مساء الاثنين معلومات مفادها أنّ مواطناً إسرائيلياً اختُطف في غوندار التي كانت عاصمة للإمبراطورية الأثيوبية وهي اليوم المدينة الأكبر من حيث عدد السكّان في منطقة أمهرة.

ولم تعط الوزارة في بيانها أيّ تفاصيل إضافية عن هوية المختطف ولا عن الظروف التي اختُطف فيها.

وأضاف البيان أنّ “إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على اتصال بأفراد عائلته في إسرائيل وتعمل مع الإنتربول بشأن هذه المسألة”.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ “القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا على اتّصال بالمسؤولين الأمنيين المحليّين” من أجل تحرير المواطف المختطف “في أقرب وقت ممكن”.

وتشهد منطقة أمهرة في شمال إثيوبيا اضطرابات منذ محاولة السلطات الفدرالية الإثيوبية في منتصف أبريل تفكيك “القوات الخاصة” التابعة للمنطقة.

و”القوات الخاصة” هي وحدات شبه عسكرية شكّلتها ولايات أثيوبية عديدة خلال السنوات الـ15 الماضية خارج أيّ إطار قانوني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية تقود حملة لوقف الهجرة الجزائرية نحو فرنسا

برلمانية تقود حملة لوقف الهجرة الجزائرية نحو فرنسا

2023-07-11 / 18:15
Photo of الكويت.. مجلس الأمة يوصي بمنع سلع الدول التي تسمح بالتعدي على القرآن

الكويت.. مجلس الأمة يوصي بمنع سلع الدول التي تسمح…

2023-07-11 / 16:05
Photo of تسجيل أزيد من 60 ألف حالة وفاة بسبب “الحر الشديد” في أوروبا

تسجيل أزيد من 60 ألف حالة وفاة بسبب “الحر…

2023-07-11 / 13:43
Photo of مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة فوق جبل إيفرست

مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة فوق جبل إيفرست

2023-07-11 / 12:50
Photo of بلغت 50 درجة ببعض المناطق.. موجة حر قوية تضرب المنطقة المغاربية

بلغت 50 درجة ببعض المناطق.. موجة حر قوية تضرب…

2023-07-11 / 12:33
Photo of فرنسا.. أعمال الشغب كلفت شركات التأمين قرابة 650 مليون يورو

فرنسا.. أعمال الشغب كلفت شركات التأمين قرابة 650 مليون…

2023-07-11 / 12:15
Photo of ” إطار قانوني” جديد لنقل البيانات للولايات المتحدة

” إطار قانوني” جديد لنقل البيانات للولايات المتحدة

2023-07-10 / 23:51
Photo of دراسة تكشف عدد وفيات “الحر ” في أوروبا

دراسة تكشف عدد وفيات “الحر ” في أوروبا

2023-07-10 / 23:24
Photo of “أنس جابر” إلى ربع نهائي “ويمبلدون”

“أنس جابر” إلى ربع نهائي “ويمبلدون”

2023-07-10 / 21:37
Photo of إطلاق النار على مسجد في السويد ..الحقيقة كاملة

إطلاق النار على مسجد في السويد ..الحقيقة كاملة

2023-07-10 / 21:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق