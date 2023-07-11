الخارجية : اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء أنّ مواطناً إسرائيلياً اختُطف في منطقة أمهرة في شمال أثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان إنّها تلقّت مساء الاثنين معلومات مفادها أنّ مواطناً إسرائيلياً اختُطف في غوندار التي كانت عاصمة للإمبراطورية الأثيوبية وهي اليوم المدينة الأكبر من حيث عدد السكّان في منطقة أمهرة.

ولم تعط الوزارة في بيانها أيّ تفاصيل إضافية عن هوية المختطف ولا عن الظروف التي اختُطف فيها.

وأضاف البيان أنّ “إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على اتصال بأفراد عائلته في إسرائيل وتعمل مع الإنتربول بشأن هذه المسألة”.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ “القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا على اتّصال بالمسؤولين الأمنيين المحليّين” من أجل تحرير المواطف المختطف “في أقرب وقت ممكن”.

وتشهد منطقة أمهرة في شمال إثيوبيا اضطرابات منذ محاولة السلطات الفدرالية الإثيوبية في منتصف أبريل تفكيك “القوات الخاصة” التابعة للمنطقة.

و”القوات الخاصة” هي وحدات شبه عسكرية شكّلتها ولايات أثيوبية عديدة خلال السنوات الـ15 الماضية خارج أيّ إطار قانوني.

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