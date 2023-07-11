كأس العالم 2026: تحديد موعد إجراء قرعة التصفيات الإفريقية

2023-07-11 / 21:50
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هبة بريس _ و م ع

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ستُجرى الخميس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينيتش.

وتنظم بطولة كأس العالم الثالثة والعشرون بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو الى 19 يوليوز 2026.

وذكرت الهيئة القارية الكروية في بلاغ اليوم الثلاثاء أنه سيتم نقل عملية سحب القرعة مباشرة على المنصات الرقمية للكاف وعلى موقع الكونفدرالية على الانترنيت، مبرزة أن القرعة ستجرى عقب الجمع العادي الـ 45 للكاف.

وستعرف المنافسات المقبلة لكأس العالم لكرة القدم ، لأول مرة مشاركة 48 منتخبا، عوض 32 التي كان معمولا بها. وستمثل إفريقيا في هذه البطولة بتسعة منتخبات.

وستوزع المنتخبات التي ستشارك في التصفيات على تسعة مجموعات، على أن تتأهل الفرق المتصدرة لكل مجموعة لخوض غمار منافسات كاس العالم فيفا 2026.

وستلعب أفضل اربع منتخبات محتلة للرتبة الثانية ضمن دوري مباريات السد في اطار الكاف، على أن يشارك الفريق الفائز في الدوري في دوري سد ثاني وأخير في اطار الفيفا، تشارك فيه خمسة منتخبات أخرى.

يذكر أن خمس منتخبات مثلت افريقيا في مونديال قطر، هي المغرب والكامرون وغانا والسنغال وتونس.

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