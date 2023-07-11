Yokohama FC's Japanese striker Kazuyoshi Miura who is recognised as the world's oldest goalscorer and oldest player currently playing in a professional league, gestures during J. League YBC Levain Cup soccer match against Hokkaido Consadole Sapporo in Sapporo, northern Japan August 12, 2020, in this photo taken by Kyodo. Picture taken August 12, 2020. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

الملك كازو”.. أكبر لاعب كرة محترف يمدد عقده في سن الـ56

2023-07-11 / 21:11
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هبة بريس _ وكالات

رغم أن المهاجم الياباني، كازويوشي ميورا، يعد أكبر لاعب سنا في كرة القدم للمحترفين، فإنه لا يرغب في إسدال الستار على مسيرته.

وقرر “الملك كازو” البالغ عمره 56 عاما تمديد عقد الإعارة مع نادي أوليفيرنسي المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، الثلاثاء.

وانضم الدولي الياباني السابق، الذي خاض ما يقرب من 90 مباراة دولية بين عامي 1990 و2000 وسجل 55 هدفا، إلى أوليفيرنسي في يناير على سبيل الإعارة من فريق يوكوهاما.

وقال الفريق البرتغالي على تويتر، الثلاثاء: “ميورا كازو سيواصل اللعب في أوليفيرنسي”، دون الكشف عن مدة العقد الجديد

وفي نوفمبر، أصبحت مجموعة أونوديرا المالكة ليوكوهاما من المساهمين الرئيسيين في أوليفيرنسي.

وبدأ ميورا، الذي يعتبر أحد أساطير كرة القدم في اليابان، مسيرته الاحترافية في البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي، ولعب لسانتوس، وبالميراس وكوريتيبا بين عدة أندية أخرى

وانضم إلى يوكوهاما في الدرجة الثانية في 2005 من فريق فيسل كوبي بالدرجة الأولى.

كما مثل ميورا لفترة وجيزة فريق كرة الصالات الياباني في 2012، واستدعي لكأس العالم للكرة الخماسية 2012 في سن 45 عاما.

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