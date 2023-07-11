نجاة الرجوي تقطر الشمع على إحدى زميلاتها

2023-07-11 / 20:40
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية نجاة الرجوي جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب تدوينة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع انستقرام.

وجاء في التدوينة :”جواب لواحد السيدة غتعرف راسها.. شكون كيخدمني سيدي ربي للحبيب هو اللي كيرزق كل واحد أولا… وصوتي الزوين اللي أساتذة كبار اعتارفوا بيه وبزاف وأخلاقي اللي الكل كيشهد بها الحمد لله”.

وواصلت قائلة: “بشحال كنخدم، ماشي سوقك ولكن أكثر منك، علاش المصممات كيلبسوني حيث أنا الله يعمرها دار وعندي علاقات طيبة مع كلشي وعيبي بعيد”.

وأضافت قائلة “كفاش ضعافيت سديت فمي ودرت الريجيم والرياضة، وعلاش أنا ماعنديش أغاني بزاف وكنخدم وأنتي عندك أغاني ومكتخدميش بزاف سولي راسك والمرة الجاية جي عندي سوليني والله حتى نجاوبك، ونصيحة رخفي على راسك وديها في حياتك وربي غيسهل عليك وأخيرا  الله يهديك يارب”.

وتم تداول تدوينة الرجوي على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة ،متسائلين عن الفنانة التي تقصدها بكلامها.

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