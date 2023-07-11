وزير اسباني ..أي اتفاق للصيد البحري يجب أن يكون بين المغرب والاتحاد الأوروبي”

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية أن لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الاسباني أكد على أن “أي اتفاق للصيد البحري يجب أن يكون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.

جاء ذلك ردا على التصريحات التي أطلقها ممثل جبهة البوليساريو بمدريد، ساخرا من خطوة الجبهة الانفصالية بالقول “أنا لن أعطيها قيمة أكبر منها”.

وأوضح وزير الفلاحة الاسباني أنه ناقش موضوع تجديد الاتفاق لدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة، بالعاصمة الإيطالية روما.

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