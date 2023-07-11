بجدارية ضخمة.. ميامي تستعد لاستقبال ميسي

2023-07-11 / 19:23
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هبة بريس _ رياضة

يضع رسام أرجنتيني لمساته الأخيرة على جدارية ضخمة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي، في إحدى ضواحي مدينة ميامي، بولاية فلوريدا، مع استعدادات المدينة لاستقبال نجمها المنضم حديثا لصفوف نادي إنتر ميامي.

وقالت تقارير محلية إن نجم مانشستر يونايتد السابق، أحد ملاك النادي الأميركي، ديفيد بيكهام، ذهب إلى موقع الجدارية في ضاحية وينوود، لدعم الفنان الذي أبدى إعجابه بهذه الخطوة من جانب بيكهام.

ونشر الفنان الأرجنتيني صورا ومقاطع تظهر العمل على الجدارية التي تظهر وجه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وبطولة كأس العالم الأخيرة في قطر

وقال الفنان الأرجنتيني، ماكسي باغناسكو، في تصريحات نقلتها “أن بي سي”: “أرغب في الانتهاء من العمل بسرعة، أنا أعمل من السابعة صباحا حتى الثامنة مساء عندما تغرب الشمس”.

وقال موقع ميامي هيرالد إن بيكهام شارك رمزيا الرسم مع الفنان الذي زاد عدد متابعيه منذ تداول صور المشروع الفني إلى نحو 316 ألف شخص على إنستغرام.

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