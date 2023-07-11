بعد رفضه تمديد العقد.. PSG يهدد مبابي والأخير يرد

هبة بريس _ رياضة

حسم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، موقفه من الاستمرار في “حديقة الأمراء” خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه بأنه لن يفعل بند التمديد حتى 2025.

ويرغب النادي الفرنسي في تجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف، لكن اللاعب يخطط لخوض موسم جديد مع باريس، ثم الرحيل مجانا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن باريس يهدد مبابي بالتهميش في الموسم المقبل، إذا أصر على البقاء ثم الرحيل مجانا.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “يصر مبابي على البقاء مع سان جيرمان لعام آخر، حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم”.

وأشارت إلى أن مبابي مستعد لقبول هذا الوضع، الذي سبق أن تعرض له أدريان رابيو في موسمه الأخير مع باريس، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

وختمت: “إدارة باريس قد تبلغ المدرب لويس إنريكي بضم مبابي إلى قائمة المباريات، دون السماح له بالمشاركة

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