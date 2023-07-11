LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 05: Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain in action during the UEFA Champions League group H match between SL Benfica and Paris Saint-Germain at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on October 5, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

بعد رفضه تمديد العقد.. PSG يهدد مبابي والأخير يرد

2023-07-11 / 18:25
4
هبة بريس _ رياضة

حسم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، موقفه من الاستمرار في “حديقة الأمراء” خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه بأنه لن يفعل بند التمديد حتى 2025.

ويرغب النادي الفرنسي في تجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف، لكن اللاعب يخطط لخوض موسم جديد مع باريس، ثم الرحيل مجانا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن باريس يهدد مبابي بالتهميش في الموسم المقبل، إذا أصر على البقاء ثم الرحيل مجانا.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “يصر مبابي على البقاء مع سان جيرمان لعام آخر، حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم”.

وأشارت إلى أن مبابي مستعد لقبول هذا الوضع، الذي سبق أن تعرض له أدريان رابيو في موسمه الأخير مع باريس، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

وختمت: “إدارة باريس قد تبلغ المدرب لويس إنريكي بضم مبابي إلى قائمة المباريات، دون السماح له بالمشاركة

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “فاندنبروك” يعلن رحيله عن الوداد

“فاندنبروك” يعلن رحيله عن الوداد

2023-07-11 / 18:37
Photo of مانشستر يونايتد يتحرك لضم اللاعب سفيان امرابط

مانشستر يونايتد يتحرك لضم اللاعب سفيان امرابط

2023-07-11 / 14:16
Photo of رسميا.. هذه قائمة “لبؤات الأطلس” المشاركة في كأس العالم 2023

رسميا.. هذه قائمة “لبؤات الأطلس” المشاركة في كأس العالم…

2023-07-11 / 11:10
Photo of الجماهير تترقب موعد نهائي كأس العرش و الرجاء وبركان يواصلان الاستعداد

الجماهير تترقب موعد نهائي كأس العرش و الرجاء وبركان…

2023-07-11 / 10:12
Photo of المغرب يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر بالألعاب البارألمبية

المغرب يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر…

2023-07-11 / 09:39
Photo of كم يبلغ السعر الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع ماغواير؟

كم يبلغ السعر الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع ماغواير؟

2023-07-10 / 23:13
Photo of القطري برشم يفوز بجائزة الرياضي الأفضل في آسيا

القطري برشم يفوز بجائزة الرياضي الأفضل في آسيا

2023-07-10 / 23:06
Photo of الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

2023-07-10 / 22:35
Photo of مصر تُتوج بلقب البطولة العربية لسيدات السلة

مصر تُتوج بلقب البطولة العربية لسيدات السلة

2023-07-10 / 22:33
Photo of المدرب الإيطالي كونتي يقضي إجازته في المغرب

المدرب الإيطالي كونتي يقضي إجازته في المغرب

2023-07-10 / 19:01

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق