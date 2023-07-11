بنموسى: النقل المدرسي من اختصاصات المجالس الاقليمية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة شكيب بنموسى، أن النقل المدرسي هو ورش مجتمعي جد هام يروم التصدي لظاهرة الهدر المدرسي، وهو في نفس الوقت قطاع يندرج ضمن اختصاصات المجالس الاقليمية، مشيرا أن وزارته لا تملك الامكانات المادية لدعمه، بقدر ما هي مستعدة لمناقشة الموضوع وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين بهدف مهننة القطاع وتجويده لكي يحقق أهدافه النبيلة.

بنموسى الذي كان يتحدث على هامش الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أكد أن هناك مجهودات كبيرة تبدل في هذا الاتجاه لتحديد لوائح المستفيدين، وكذا خطوط النقل مع تحديد التوقيت وخاصة بالعالم القروي، مشددا على أن وزارته تأخذ بعين الاعتبارات كافة الاكراهات التي قد تعترض انجاح هذا المشروع المجتمعي، وأن غايتها الأساسية هي تحقيق مبدأ الانصاف.

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