مصرع سيدة وإصابات خطيرة في حادث انقلاب حافلة للنقل الحضري بتطوان

2023-07-11 / 17:33
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هبة بريس - مكتب طنجة

على إثر محاولات سائق حافلة للنقل الحضري تفادي دهس مواطن، تعرضت الحافلة لحادثة عصر اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، بحي”حجرة العروسة”، مما تسبب في تعرض بعض الراكبين لجروح تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى المدني سانية الرمل لأخذ العلاجات الضرورية.

وأكدت مصادر من ساكنة الحي، أن سبب وقوع الحادث يرجع أساسا إلى محاولة سائق الحافلة تجنب دهس مواطن حاول قطع الطريق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة.

وفور علمها بالخبر، حلت بعين المكان المصالح الأمنية، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، تم خلالها فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة والقيام بالاجراءات اللازمة لانقاذ الركاب.

وتعاني مدينة تطوان والمدن المجاورة لها خلال فترة الصيف من ظاهرة الاكتظاظ الشديد بسبب تدفق عدد كبير من السياح وعودة مغاربة العالم وارتفاع اقبال السياحة الداخلية على المنطقة.

وعلمت (هبة برس) ان شركة فيثاليس للنقل الحضري بمدينة تطوان سبق ان تقدمت في مارس 2023 باقتراح الى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ورئيس السلطة المفوضة للنقل لاضافة 60 حافلة مكترية لحل مشكلة النقل في فصل الصيف بالمدينة بسبب الاكتظاظ والضغط، لكن الشركة فوجئت برفض نهائي وقطعي من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان لهذا المقترح الذي يهدف الى الارتقاء بخدمات النقل وخلق ظروف مريحة للمواطنين في التنقل خلال الصيف.

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